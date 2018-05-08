Іран отримав європейські літаки за день до початку дії санкцій США

У Тегерані заявили, що отримання літаків - "важливий і позитивний крок, що показує, що ЄС виконує свої зобов'язання відповідно до ядерної угоди"

Напередодні початку дії американських санкцій Іран отримав п'ять літаків, випущених французько-італійською компанією ATR.

5 серпня іранська агенція IRNA повідомила, що двомоторні турбогвинтові літаки ATR 72-600 прибули до міжнародного аеропорту Мехрабад у Тегерані, інформує DW.

Таким чином, авіакомпанія Iran Air отримала 13 з 20 замовлених літаків, зазначає AP. Вартість угоди склала $536 млн.

Літаки прибули у Тегеран за день до набуття чинності санкцій, запроваджених проти Ірану президентом США Дональдом Трампом.

На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США з "ядерної угоди", укладеної у 2015-му між Іраном, США, РФ, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною.

Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом США розширили санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.

Нагадаємо, що корпорація Boeing не буде поставляти Ірану літаки відповідно до підписаних раніше контрактів на суму близько $20 млрд у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа вийти з угоди щодо іранського атому і його обіцянкою відновити раніше скасовані санкції.