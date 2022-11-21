Іран почав передавати рф компоненти для виробництва дронів Shahed
Про це повідомило агентство CNN із посиланням на джерело, знайоме з даними розвідки однієї з країн, що стежать за іранською програмою озброєнь.
Співрозмовник видання уточнив, що за сприятливого для двох країн сценарію виробництво може бути запущено за кілька місяців. Це дасть змогу росії використовувати безпілотники в Україні вже наступного року.
Співрозмовник CNN заявив, що в рамках угоди буде вироблено тисячі нових бойових безпілотників.
Тим часом в Ірані вже близько двох місяців тривають масові протести, які влада намагається придущити у силовий спосіб. Загинуло майже 400 осіб. Сьогодні гравці збірної Ірану відмовилися співати гімн своєї країни на знак протесту проти свавілля, влаштованого владою.
А вчора Ізраїль звинуватив Іран в атаці дронів у Перській затоці на нафтовий танкер Pacific Zircon біля берегів Оману, що йшов під ліберійським прапором, перевозячи газойль. Для нападу застосовувався тип БПЛА HESA Shahed 136, що самознищується. Ці дрони росія застосовує у війні проти України.
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