RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Іран почав передавати рф компоненти для виробництва дронів Shahed

Іранська збірна з футболу на мундіалі відмовилася виконувати гімн своєї країни
Іран починає передавати москві компоненти і креслення для виготовлення дронів.
Іран почав передавати рф компоненти для виробництва дронів Shahed Фото: AFP

Про це повідомило агентство CNN із посиланням на джерело, знайоме з даними розвідки однієї з країн, що стежать за іранською програмою озброєнь.

Співрозмовник видання уточнив, що за сприятливого для двох країн сценарію виробництво може бути запущено за кілька місяців. Це дасть змогу росії використовувати безпілотники в Україні вже наступного року.

Співрозмовник CNN заявив, що в рамках угоди буде вироблено тисячі нових бойових безпілотників.

Тим часом в Ірані вже близько двох місяців тривають масові протести, які влада намагається придущити у силовий спосіб. Загинуло майже 400 осіб. Сьогодні гравці збірної Ірану відмовилися співати гімн своєї країни на знак протесту проти свавілля, влаштованого владою.

А вчора Ізраїль звинуватив Іран в атаці дронів у Перській затоці на нафтовий танкер Pacific Zircon біля берегів Оману, що йшов під ліберійським прапором, перевозячи газойль. Для нападу застосовувався тип БПЛА HESA Shahed 136, що самознищується. Ці дрони росія застосовує у війні проти України.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2022 20:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.