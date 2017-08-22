Іран погрожує відновити збагачення урану

Тегеран може відновити виробництво високозбагаченого до рівня 20% урану.

Про це заявив голова Організації атомної енергії Ірану Алі Акбар Салегі, передає "Радіо Свобода".

За словами Салегі, відновити збагачення урану країна здатна впродовж 5 днів.

Водночас чиновник наголосив, що для Ірану найвищим пріоритетом є збереження "ядерної угоди", за якою країна, зокрема, відмовилася від виробництва збагаченого урану, необхідного для створення ядерної зброї. Проте він зазначив, що це пріоритет "не в будь-яку ціну".

Іран заявляє, що нові санкції США порушують угоду 2015 року зі США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами, в яких він погодився стримати свою ядерну програму в обмін на скасування більшості санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова співпрацювати з РФ, Іраном і КНДР після запровадження санкцій.