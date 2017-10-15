Іран погрожує виходом з ядерної угоди в разі розширення санкцій

Раніше Трамп анонсував зміну стратегії у веденні відношенні з Іраном

Іран пригрозив Сполученим Штатам виходом з ядерної угоди в тому випадку, якщо Вашингтон введе нові санкції.

Як заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф, Тегеран розглядає декілька варіантів розвитку подій у випадку введення санкцій, один з яких - вихід із ядерної угоди в односторонньому порядку, повідомляє Bloomberg.

"Якщо Іран в будь-який момент буде вважати, що дії протилежної сторони щодо скасування санкцій недостатні для Ісламської Республіки, тоді у Ірану буде багато варіантів, і один з них - залишити ядерну угоду", - заявив він.

За його словами, заява президента США Дональда Трампа про перехід до нової стратегії у відносинах з Іраном підтверджує відсутність у Вашингтона конкретних планів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розірвати ядерну угоду з Іраном в будь-який момент.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Згодом стало відомо, що США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.