Іран погрожує виходом з ядерної угоди в разі розширення санкцій
Як заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф, Тегеран розглядає декілька варіантів розвитку подій у випадку введення санкцій, один з яких - вихід із ядерної угоди в односторонньому порядку, повідомляє Bloomberg.
"Якщо Іран в будь-який момент буде вважати, що дії протилежної сторони щодо скасування санкцій недостатні для Ісламської Республіки, тоді у Ірану буде багато варіантів, і один з них - залишити ядерну угоду", - заявив він.
За його словами, заява президента США Дональда Трампа про перехід до нової стратегії у відносинах з Іраном підтверджує відсутність у Вашингтона конкретних планів.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть розірвати ядерну угоду з Іраном в будь-який момент.
У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.
Згодом стало відомо, що США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.
Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.
Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.
США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.
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