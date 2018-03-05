Іран погрожує вийти з ядерної угоди слідом за США

Іранські дипломати вважають, що вихід США є "анулюванням і порушенням важливої ​​частини угоди"

Іранський посол у Великій Британії Хамід Баідінежад заявив, що Іран припинить свою участь у Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) щодо ядерної програми в разі, якщо з угоди вийдуть Сполучені Штати.

"Коли США вийдуть з угоди, це буде означати, що ніякої угоди не залишилося", - сказав дипломат в інтерв'ю телеканалу CNN, передає "Інтерфакс". Він пояснив, що це пов'язано з тим, що з боку Вашингтона це є "анулюванням і порушенням важливої ​​частини угоди".

За словами посла, Тегеран розглядає декілька варіантів відповідей на можливий вихід США з угоди.

"Це може бути збагачення урану, переосмислення нашого співробітництва з агентством (МАГАТЕ - ред.), це можуть бути й інші дії, які наразі знаходяться в стадії розгляду", - попередив він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що угода від 2015 року є "поганою", і він має намір вивести з неї Сполучені Штати. Інші учасники угоди - Росія, Китай, Франція, Німеччина і Велика Британія - виступають за її збереження.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 30 квітня заявив, що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять "викривальні" відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.

За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.

Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.

У свою чергу в Білому домі підтримали заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що Іран нібито брехав, ведучи переговори з віденської угоди, підписаною провідними державами з Тегераном.

США продовжують уважно вивчати інформацію, випущену Ізраїлем. Ці факти узгоджуються з тим, що давно відомо США: в Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, яку він намагався, але не зміг приховати від усього світу і від своїх власних громадян", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Водночас Іран звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в тому, що той "ганебний брехун", за твердження про те, що Тегеран керував секретною програмою ядерної зброї.