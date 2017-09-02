Іран попри санкції США знову здійснив ракетне випробовування

Іран, незважаючи на різку критику, знову провів запуск ракети зі стартового майданчика на схід від Тегерана.

При запуску використовувалася ракета малої дальності Mersad класу "земля-повітря". Імовірно, ракеті вдалося пролетіти близько 59 км, повідомляє Fox News з посиланням на джерело.

Ракета була запущена з того ж стартового майданчика, що й ракета, запущена в минулому місяці.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети.

Тому Мінфін США оголосило про розширення санкцій проти Ірану у відповідь на випробування ісламською республікою балістичної ракети.

Відзначимо, що попередній президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.