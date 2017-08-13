Іран постачає компоненти озброєнь до Росії попри санкції, – ЗМІ
Про це пише Die Welt з посиланням на джерела в західних спецслужбах.
За інформацією видання, в червні іранські вантажні літаки двічі приземлялися на базі Хмеймім у Сирії, яку використовують російські військові.
Вантаж, доставлений на борту цих літаків, був перевезений на вантажівках на базу ВМФ Росії в сирійському Тартусі, а звідти на військовому кораблі переправлений до Новоросійська.
На сторінці Die Welt у Twitter опубліковано супутниковий знімок, на якому як стверджується, зображено іранський вантажний літак на російській авіабазі в Сирії.
Die Welt повідомляє, що на борту іранських літаків були якісь "компоненти важких озброєнь", імпорт яких з Ірану (так само як і експорт в Іран) можливий лиш за наявності спеціального дозволу Радбезу ООН. Що саме Іран відправив до Росії, не уточнюється.
Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 2370 (2017) щодо недопущення придбання терористами зброї, спрямовану на подолання постійної загрози виробництва, зберігання, передачі, придбання чи використання зброї терористичними групами.
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