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Іран продовжує збільшувати обсяги збагачення урану, – заява

Іран заявляє, що його ядерна програма є мирною, Вашингтон звинувачує Тегеран у спробі розробити ядерну зброю
Іран заявляє, що є близьким до запуску заводу, на якому може побудувати більше центрифуг для збагачення урану.
Іран продовжує збільшувати обсяги збагачення урану, – заява Фото: american-iranian.org

Це оголошення Тегеран зробив 18 липня, на наступний день після того, як Іран повідомив про позов до Міжнародного суду проти США у відповідь на рішення президента Дональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року та повторно запровадити санкції проти Тегерана, пише "Радіо Свобода".

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та інші прихильники жорсткої лінії в Ірані поставили під сумнів, чи слід Ірану продовжувати виконувати свої зобов’язання за угодою зі світовими державами після рішення Трампа. Згідно з умовами угоди 2015 року, яка також була підписана Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією, Китаєм та Європейським союзом, Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на полегшення міжнародних санкцій.

Хаменеї в минулому місяці заявив, що його країна готується збільшити потужність збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі. Віце-президент Алі Акбар Салехі, який очолює іранську організацію з атомної енергії, заявив, що Іран продовжуватиме дотримуватися ядерної угоди, а активізація ядерної діяльності залишатиметься в межах, встановлених угодою.

Представник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомив Reuters, що організація знає про заяву Ірану, але не має коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.

 

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19 07 2018 09:38
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