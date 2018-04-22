Іран пригрозив відновити ядерну програму

Також Тегеран розглядає і ряд інших "радикальних заходів"

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що його країна може відновити ядерну програму.

Іран пригрозив "енергійно" відновити збагачення урану в тому випадку, якщо США вийдуть з укладеного в 2015 році міжнародного договору про обмеження іранської атомної програми, передає Deutche Welle.

При цьому Зариф запевнив, що Іран не прагне отримати ядерну зброю, і ймовірною відповіддю на вихід США з атомної угоди стане відновлення програми по збагаченню урану.

Коментуючи запланований саміт між президентом США Дональдом Трампом і керівником КНДР Кім Чен Ином, Зариф застеріг інші країни від переговорів з США.

"(США ведуть переговори за принципом, - ред.) що моє, то моє, а що ваше - то можна обговорювати", - пояснив він.

Нагадаємо, що 4 січня 2018 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти іранських компаній у зв'язку з розробкою і виробництвом балістичних ракет.

Також США вперше продемонстрували докази того, що Іран постачає зброю повстанцям-хуситам в Ємені, що є порушенням резолюції ООН.

Президент США Дональд Трамп заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди. Трамп не заявив про вихід США з угоди, однак його рішення не підтверджувати Конгресу виконання Іраном своїх зобов'язань надало американським законодавцям можливість проголосувати за поновлення санкцій проти Ірану.