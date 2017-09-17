Іран створив надпотужного "батька всіх бомб"
"Організація оборонної промисловості за дорученням Військово-космічних сил виготовила бомбу вагою близько 10 тонн, яку можна скинути з літаків "Іллюшина", - повідомив Хаджизаде, зазначивши, що у бомби досить велика руйнівна здатність, інформує IRIB.
Про це він заявив у відповідь на прохання прокоментувати його власні слова про те, що "якщо у США є "мати всіх бомб", то у Ірану є "батько бомб".
Нагадаємо, що військово-повітряні сили США в квітні 2017 року скинули бомбу, яка офіційно називається GBU-43, на сході Афганістану на бойовиків угруповання "Ісламська держава". Назва "матір всіх бомб" широко використовувалася у повідомленнях про цей бомбовий удар.
MOAB - GPS-орієнтований боєприпас, який є найпотужнішою американською неядерною бомбою.
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