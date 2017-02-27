Іран успішно провів випробовування нових крилатих ракет
"Під час маневрів військово-морських сил Velayat 95 у південних водах країни випробували останню модифікацію крилатих ракет Nasr", - заявив міністр оборони Ірану Хоссейн Дехган, повідомляє DW.
За словами міністра, запуск ракети був успішним, вона вразила свою ціль. Агентство Tasnim повідомляє, що під час навчань також випробували лазерно керовану ракету Dehlaviyeh.
26 лютого почалися дводенні маневри іранського військово-морського флоту, які відбуваються біля стратегічно важливої Ормузької протоки в Перській затоці. Ці навчання стануть першими за час президентства Дональда Трампа, який неодноразово критикував Іран, а також ядерну угоду країн заходу з Тегераном.
Влада Ірану наголошує, що її ракетна програма є оборонною і не має нічого спільного з ядерною угодою, укладеною 2015 року з "шісткою" міжнародних посередників.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети.
Тому Мінфін США оголосило про розширення санкцій проти Ірану у відповідь на випробування ісламською республікою балістичної ракети.
Відзначимо, що попередній президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.
В серпні 2016 року президент Ірану Хасан Рухані звинуватив у невиконанні своїх зобов'язань західні країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном.
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