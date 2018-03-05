Іран відмовився вести переговори щодо ядерної угоди
"Іран не стане повторно вести переговори щодо того, про що було домовлено кілька років тому і що було імплементовано", - заявив Заріф у зверненні, опублікованому на Youtube, повідомляє DW.
Заріф наголосив, що Сполучені Штати Америки "послідовно порушували ядерну угоду, зокрема шляхом залякування інших, щоб запобігти поверненню бізнесу до Ірану". Міністр також наголосив, що іранські ракети розраховані на менші відстані, ніж ті, що є в інших країн регіону, зокрема у Саудівської Аравії.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 30 квітня заявив, що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять "викривальні" відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.
За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.
Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.
У свою чергу в Білому домі підтримали заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що Іран нібито брехав, ведучи переговори з віденської угоди, підписаною провідними державами з Тегераном.
США продовжують уважно вивчати інформацію, випущену Ізраїлем. Ці факти узгоджуються з тим, що давно відомо США: в Ірану є повноцінна таємна ядерна програма, яку він намагався, але не зміг приховати від усього світу і від своїх власних громадян", - йдеться в повідомленні адміністрації.
Водночас Іран звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в тому, що той "ганебний брехун", за твердження про те, що Тегеран керував секретною програмою ядерної зброї.
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