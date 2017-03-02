Іран відповів на нові санкції США
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ірану.
Тегеран має намір ввести санкції відносно фізичних осіб і компаній, які надають допомогу "регіональним терористичним угрупованням", передає Reuters.
"Ми ніколи не будемо використовувати зброю проти кого-небудь, крім як для самозахисту", - заявив перед введенням санкцій міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф.
Нагадаємо, що 3 лютого Міністерство фінансів США заявило про розширення санкцій проти Ірану через випробування балістичної ракети. Під санкції потрапили 13 осіб і 12 компаній, які базуються в Ірані, ОАЕ, Лівані, Китаї.
Іран 29 січня провів випробування балістичної ракети середньої дальності, вперше після вступу Дональда Трампа на посаду президента США. Ракета пролетіла приблизно 966 км, перш ніж вибухнула.
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