Іран виділив $300 млн на розвиток ракетної програми

Голова комітету з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Алаеддін Боруджерді заявив про плани Тегерана витратити близько $300 млн на зміцнення ракетної програми.

"Близько $300 млн були виділені на розвиток ракетної програми, тоді як така ж сума спрямована спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської республіки "Кодс", за відсутності яких терористи вже правили б в Дамаску та Багдаді", - заявив Боруджерді, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на іранське агентство "Мехр".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети.

Тому Мінфін США оголосило про розширення санкцій проти Ірану у відповідь на випробування ісламською республікою балістичної ракети.