CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова комітету з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Алаеддін Боруджерді заявив про плани Тегерана витратити близько $300 млн на зміцнення ракетної програми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран виділив $300 млн на розвиток ракетної програми
Така ж сума виділена спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської республіки "Кодс"
Запуск ракети. Фото:nkau.gov.ua
"Близько $300 млн були виділені на розвиток ракетної програми, тоді як така ж сума спрямована спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської республіки "Кодс", за відсутності яких терористи вже правили б в Дамаску та Багдаді", - заявив Боруджерді, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на іранське агентство "Мехр".
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети.
Тому Мінфін США оголосило про розширення санкцій проти Ірану у відповідь на випробування ісламською республікою балістичної ракети.
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02 07 2017 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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