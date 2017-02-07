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Іран виділив $300 млн на розвиток ракетної програми

Така ж сума виділена спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської республіки "Кодс"
Голова комітету з національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Алаеддін Боруджерді заявив про плани Тегерана витратити близько $300 млн на зміцнення ракетної програми.
Іран виділив $300 млн на розвиток ракетної програми Запуск ракети. Фото:nkau.gov.ua

"Близько $300 млн були виділені на розвиток ракетної програми, тоді як така ж сума спрямована спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської республіки "Кодс", за відсутності яких терористи вже правили б в Дамаску та Багдаді", - заявив Боруджерді, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на іранське агентство "Мехр".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети.

Тому Мінфін США оголосило про розширення санкцій проти Ірану у відповідь на випробування ісламською республікою балістичної ракети.

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02 07 2017 16:30
ТЕГИ: Іран, ракети
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