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Іран має намір відновити збагачення урану у більших масштабах

Іран проінформує Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) про початок процесу нарощування потужностей зі збагачення урану
За словами заступника керівника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді, Іран має в своєму розпорядженні можливості для прискорення виробництва центрифуг, які використовуються для збагачення урану. UF6 є сировиною для центрифуг.
Іран має намір відновити збагачення урану у більших масштабах Фото: Fotolia / Borna_Mir

"У листі, який буде передано МАГАТЕ, Іран оголосить, що процес нарощування потужностей з виробництва UF6 (гексафторид урану) почнеться у вівторок", - сказав він.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив у понеділок, що він розпорядився почати підготовку до збільшення потужностей зі збагачення урану, якщо ядерна угода 2015 року з світовими державами розвалиться після виходу США з неї в минулому місяці.

Європейські держави, які підписали угоду, досі підтримують її, але мають побоювання з приводу програми балістичних ракет Ірану і його впливу на Близькому Сході. Іран каже, що ці два питання не підлягають обговоренню.

За угодою зі США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, Росією і Китаєм, Іран суворо обмежив потужності зі збагачення урану, щоб запевнити держави у тому, що він не використовується для розробки ядерних бомб.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. Вона передбачає скасування санкцій проти Тегерана, дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку країни не розробляти ядерну зброю.

Євросоюз заявив про намір врятувати угоду.

21 травня держсекретар США Майк Помпео оголосив про "найжорсткіші санкції в історії" і "безпрецедентний фінансовий тиск на режим в Ірані". Водночас він додав, що Іран може уникнути дії цих обмежувальних заходів, за умови згоди на "значні зміни". До таких змін належить готовність укласти нову, набагато жорсткішу угоду щодо іранської ядерної програми, котра матиме значно більші обмеження.

Президент Ірану Хасан Роухані піддав різкій критиці оголошений державним секретарем Сполучених Штатів Майком Помпео новий жорсткий курс Вашингтона щодо Тегерана.

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05 06 2018 09:24
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