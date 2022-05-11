Іран визнав, що постачав безпілотники до росії

Але зробив це ще до початку вторгнення росії в Україну

Про це заявив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амір Абдоллахіян, повідомляє IRNA.

"Щодо безпілотників, то це правда, і ми надали росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", - сказав Абдоллахіян.

Глава МЗС зазначив, що у телефонній розмові зі своїм українським колегою домовилися про передачу Тегерану доказів про використання іранських безпілотників.

"Якщо з'ясується, що росія використала іранські безпілотники у війні в Україні, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні – припинення війни, повернення сторін до переговорів та повернення біженців до своїх домівок. Іран на рівні президента і міністра закордонних справ доклав багато зусиль щодо цього", - запевнив Абдоллахіян.