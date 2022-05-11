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Іран визнав, що постачав безпілотники до росії
Фото: IRNA
Про це заявив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амір Абдоллахіян, повідомляє IRNA.
"Щодо безпілотників, то це правда, і ми надали росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", - сказав Абдоллахіян.
Глава МЗС зазначив, що у телефонній розмові зі своїм українським колегою домовилися про передачу Тегерану доказів про використання іранських безпілотників.
"Якщо з'ясується, що росія використала іранські безпілотники у війні в Україні, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні – припинення війни, повернення сторін до переговорів та повернення біженців до своїх домівок. Іран на рівні президента і міністра закордонних справ доклав багато зусиль щодо цього", - запевнив Абдоллахіян.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран бреше, коли заявляє, що не постачає росії дрони.
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05 11 2022 15:21 МЕДІА
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