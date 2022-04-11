Іран за підтримку росії зброєю хоче допомоги у створенні ядерної бомби – CNN

В розвідці США припускають, що Тегеран просив москву допомогти у придбанні додаткових ядерних матеріалів і допомоги у виготовленні ядерного палива.

Іран, який активно допомагає росії зброєю, розраховує на допомогу країни-агресорки у підтримці іранської ядерної програми.

Про це свідчать розвіддані США, яку отримали журналісти CNN

За словами джерел, у розвідувальних агентствах припускають, що Тегеран просив москву про допомогу у придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виготовленні ядерного палива.

Як пояснюють журналісти, паливо може допомогти Ірану привести в дію його ядерні реактори та потенційно може ще більше скоротити "час ядерного прориву" країни – тривалості, необхідної для того, щоб Тегеран зібрав достатню кількість ядерного матеріалу для створення ядерної бомби.

Журналісти зазначають , що наразі неясно, чи погодилася росія допомогти, оскільки кремль давно показово виступає проти отримання Тегераном ядерної зброї.