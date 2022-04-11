ПОЛІТИКА НОВИНИВ розвідці США припускають, що Тегеран просив москву допомогти у придбанні додаткових ядерних матеріалів і допомоги у виготовленні ядерного палива.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран за підтримку росії зброєю хоче допомоги у створенні ядерної бомби – CNN
Фото: з вільних джерел
Іран, який активно допомагає росії зброєю, розраховує на допомогу країни-агресорки у підтримці іранської ядерної програми.
Про це свідчать розвіддані США, яку отримали журналісти CNN.
За словами джерел, у розвідувальних агентствах припускають, що Тегеран просив москву про допомогу у придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виготовленні ядерного палива.
Як пояснюють журналісти, паливо може допомогти Ірану привести в дію його ядерні реактори та потенційно може ще більше скоротити "час ядерного прориву" країни – тривалості, необхідної для того, щоб Тегеран зібрав достатню кількість ядерного матеріалу для створення ядерної бомби.
Журналісти зазначають , що наразі неясно, чи погодилася росія допомогти, оскільки кремль давно показово виступає проти отримання Тегераном ядерної зброї.
Раніше стало відомо, що Іран планує передати росії близько 1000 балістичних ракет та дронів для війни проти України.
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04 11 2022 21:35 МЕДІА
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