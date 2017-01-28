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Іран заборонить в'їзд громадянам США

Такі дії стануть відповіддю країни на заборону Трампа
Іран заборонить в'їзд американцям у відповідь на відмову США пускати до країни громадян Ірану, Сирії, Іраку, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену.
Іран заборонить в Фото: Fotolia / Borna_Mir

Коли саме іранські санкції почнуть діяти, поки що не зазначається, повідомляє Reuters.

"Хоча ми поважаємо американський народ і відчуваємо різницю між людьми і ворожою політикою американскього уряду, Іран скористається принципом взаємності", – йдеться в заяві МЗС Ірану.

Обмеження щодо поїздок мусульман в Америку в міністерстві назвали відвертою образою проти мусульманського світу і іранського народу зокрема, а також "великим подарунком для екстремістів".

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

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