Іран заборонить в'їзд громадянам США
Коли саме іранські санкції почнуть діяти, поки що не зазначається, повідомляє Reuters.
"Хоча ми поважаємо американський народ і відчуваємо різницю між людьми і ворожою політикою американскього уряду, Іран скористається принципом взаємності", – йдеться в заяві МЗС Ірану.
Обмеження щодо поїздок мусульман в Америку в міністерстві назвали відвертою образою проти мусульманського світу і іранського народу зокрема, а також "великим подарунком для екстремістів".
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.
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