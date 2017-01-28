Іран заборонить в'їзд громадянам США

Іран заборонить в'їзд американцям у відповідь на відмову США пускати до країни громадян Ірану, Сирії, Іраку, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену.

Коли саме іранські санкції почнуть діяти, поки що не зазначається, повідомляє Reuters.

"Хоча ми поважаємо американський народ і відчуваємо різницю між людьми і ворожою політикою американскього уряду, Іран скористається принципом взаємності", – йдеться в заяві МЗС Ірану.

Обмеження щодо поїздок мусульман в Америку в міністерстві назвали відвертою образою проти мусульманського світу і іранського народу зокрема, а також "великим подарунком для екстремістів".

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.