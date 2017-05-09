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Іран заборонив літакам США перетинати свій повітряний простір

Американські літаки будуть отримувати попередження від бази ППО
Іран заборонив американським літакам перетинати свій повітряний простір, а у разі його порушення повітряні судна будуть отримувати попередження від бази ППО.
Іран заборонив літакам США перетинати свій повітряний простір Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє агентство FARS з посиланням на заяву командувача іранської базою ППО Аміра Фарзада Есмаїлі.

Як стверджує іранський військовокомандуючий, заборона на перетин повітряного простору стосується також цивільних бортів. За його словами, Тегеран таким чином позбавляється від політики подвійних стандартів у відношенні США.

"Ми не можемо демонструвати світові подвійний стандарт поведінки. Наприклад, ми говоримо, що США — самовпевнена світова держава, і ми не дозволимо американським літакам навіть для перевезення пасажирів перетинати повітряний простір Ірану", - заявив він.

Американські літаки, які порушили заборону, будуть отримувати попередження від бази ППО, що іранське командування розцінює як "найменшу з можливих реакцій".

Як раніше повідомлялося, Іран заявив про готовність розірвати ядерну угоду з США в разі введення Вашингтоном нових санкцій у відповідь на нові ракетні випробування Тегерана.

Постпред США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що Іран повинен нести відповідальність за "запуск ракет, підтримку тероризму, нехтування правами людини і порушення резолюцій Ради Безпеки".

Іран заявляє, що нові санкції США порушують угоду 2015 року зі США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами, в яких він погодився стримати свою ядерну програму в обмін на скасування більшості санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова співпрацювати з РФ, Іраном і КНДР після запровадження санкцій.

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