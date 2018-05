Іран завдав удару по позиціях Ізраїлю на спірній території і отримав відповідь у Сирії

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що десятки ізраїльських ракет, випущених у відповідь, потрапили в радарну станцію, сирійські системи ППО та склад боєприпасів, передає Reuters.

"З точки зору нашої мети, ми зосередилися менше на особовому складі і більше на техніці і обладнанні, щоб завдати довготривалий збиток іранській військовій організації в Сирії. Ми оцінюємо, що на відновлення піде багато часу", - заявив спікер військових сил Ізраїлю.

Syrian state media says dozens of Israeli rockets fired into Syria https://t.co/DnNHk3nxbZ by @farrellreporter @DanWilliams @NehmeDahlia pic.twitter.com/KE9TUF5Cl1