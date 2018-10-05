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Іран завдав удару по позиціях Ізраїлю на спірній території і отримав відповідь у Сирії

Інформації про постраждалих наразі немає
Армія Ірану у ніч на 10 травня обстріляла з території Сирії позиції Ізраїлю на Голанських висотах (спірна територія), випустивши 20 ракет, на що Тель-Авів відповів одним зі своїх найпотужніших ударів з початку конфлікту у 2011 році.
Іран завдав удару по позиціях Ізраїлю на спірній території і отримав відповідь у Сирії Фото: Reuters

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що десятки ізраїльських ракет, випущених у відповідь, потрапили в радарну станцію, сирійські системи ППО та склад боєприпасів, передає Reuters.

"З точки зору нашої мети, ми зосередилися менше на особовому складі і більше на техніці і обладнанні, щоб завдати довготривалий збиток іранській військовій організації в Сирії. Ми оцінюємо, що на відновлення піде багато часу", - заявив спікер військових сил Ізраїлю.

 

Ізраїльські ВПС завдали ударів сирійські військові позиції в районі Хан-Арнаба і біля міста Ель-Баас (провінція Ель-Кунейтра, 40 км від Дамаска), розташованих біля підніжжя Голанських висот.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

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