Іран завдав удару по позиціях Ізраїлю на спірній території і отримав відповідь у Сирії
Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що десятки ізраїльських ракет, випущених у відповідь, потрапили в радарну станцію, сирійські системи ППО та склад боєприпасів, передає Reuters.
"З точки зору нашої мети, ми зосередилися менше на особовому складі і більше на техніці і обладнанні, щоб завдати довготривалий збиток іранській військовій організації в Сирії. Ми оцінюємо, що на відновлення піде багато часу", - заявив спікер військових сил Ізраїлю.
Syrian state media says dozens of Israeli rockets fired into Syria https://t.co/DnNHk3nxbZ by @farrellreporter @DanWilliams @NehmeDahlia pic.twitter.com/KE9TUF5Cl1— Reuters Top News (@Reuters) 10 травня 2018 р.
Ізраїльські ВПС завдали ударів сирійські військові позиції в районі Хан-Арнаба і біля міста Ель-Баас (провінція Ель-Кунейтра, 40 км від Дамаска), розташованих біля підніжжя Голанських висот.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.
Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.
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