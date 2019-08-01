Іран звільнив українського моряка, якому загрожувала смертна кара В Ірані Новічкову загрожувало повішення

У вівторок, 8 січня, стало відомо про звільнення українського моряка Андрія Новічкова, якому в Ірані загрожувала смертна кара.

Фото: прес-служба президента

"Зараз Андрій перебуває на території посольства України в Ірані. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка!" - повідомив президент України Петро Порошенко. Щойно було звільнено українського моряка Новічкова. Зараз Андрій перебуває на території Посольства України в Ірані. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка! pic.twitter.com/TUwxnhumtg — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 січня 2019 р. Нагадаємо, старшому помічнику капітана іранського судна Arezooу загрожувала смертна кара через повішення за звинуваченням у вбивстві, якого він не скоював.

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