CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 8 січня, стало відомо про звільнення українського моряка Андрія Новічкова, якому в Ірані загрожувала смертна кара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран звільнив українського моряка, якому загрожувала смертна кара
В Ірані Новічкову загрожувало повішення
Фото: прес-служба президента
"Зараз Андрій перебуває на території посольства України в Ірані. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка!" - повідомив президент України Петро Порошенко.
Щойно було звільнено українського моряка Новічкова. Зараз Андрій перебуває на території Посольства України в Ірані. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка! pic.twitter.com/TUwxnhumtg— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 січня 2019 р.
Нагадаємо, старшому помічнику капітана іранського судна Arezooу загрожувала смертна кара через повішення за звинуваченням у вбивстві, якого він не скоював.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 01 2019 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.