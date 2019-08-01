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Іран звільнив українського моряка, якому загрожувала смертна кара

В Ірані Новічкову загрожувало повішення
У вівторок, 8 січня, стало відомо про звільнення українського моряка Андрія Новічкова, якому в Ірані загрожувала смертна кара.
Іран звільнив українського моряка, якому загрожувала смертна кара Фото: прес-служба президента

"Зараз Андрій перебуває на території посольства України в Ірані. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка!" -  повідомив президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, старшому помічнику капітана іранського судна Arezooу загрожувала смертна кара через повішення за звинуваченням у вбивстві, якого він не скоював.

 
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08 01 2019 14:58
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