Іран звинувачують у сприянні розвитку ядерних технологій КНДР, - ЗМІ

На думку високопоставлених чиновників в уряді Великобританії, північнокорейські вчені самостійно не могли забезпечити просування країни до володіння ядерними технологіями.

У зв'язку з цим британський МЗС займається розслідуванням питання про те, яка з нинішніх або колишніх ядерних держав надала КНДР такі технології або надала їй консультаційні послуги.

"Іран очолює список країн, підозрюваних у тому, що вони могли надати ту чи іншу форму сприяння, при тому що Росія також виявилася в центрі уваги", - стверджується в статті The Telegraph.

У матеріалі також йдеться, що надії британських влади будуються на тому, що встановлення можливого постачальника ядерних технологій Пхеньяну "відкриє нові дипломатичні можливості для тиску на режим, який відмовляється змінювати курс, незважаючи на економічні санкції".

Зазначимо, глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив, що підготував урядове розпорядження для президента США Дональда Трампа, що передбачає санкції проти країн, що торгують з Північною Кореєю.

Раніше США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця президент Ірану Хасан Рухані заявив, що його країна може відмовитися від своєї ядерної угоди зі світовими державами "протягом декількох годин", в разі введення Штатами нових санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.