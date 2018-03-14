Іранська авіакомпанія вперше почне наймати жінок-пілотів

Зараз у компанії близько 16% співробітників середньої ланки - жінки

Керівництво найбільшої іранської авіакомпанії Iran Air прийняло рішення про відкриття вакансій пілотів для жінок.

"Для нас дуже важливо, щоб серед наших співробітників були жінки-пілоти", - зазначив директор компанії Фарзане Шарафбафі, повідомила іранська газета Tehran Times, інформує "Інтерфакс-Україна".

Раз на рік керівництво Iran Air оголошує про відкриття кількох вакансій, і цього року акцент буде зроблено на залучення в компанію жінок як пілотів.

На цей момент приблизно 16% співробітників середньої ланки, які працюють у компанії, - жінки.

Авіалінія Iran Air, головний офіс якої розташовано в Тегерані, забезпечує 25 маршрутів усередині країни, а також десятки міжнародних рейсів.

На початку лютого в Ірані поліція заарештувала 29 жінок, які зняли з себе хустки в знак протесту проти закону, який змушує жінок покривати голови в публічних місцях. Також країною, де після ісламської революції 1979 року встановлений клерикальний консервативний режим, прокотилася хвиля обурення через рекомендацію, що пролунала на державному телебачення жінкам: "якщо ваш чоловік вас навіть лупцює, –​ не чиніть спротив, а вимийте йому ноги і... поцілуйте у стопи".