Іранський генерал відповів на погрози Трампа постером у стилі "Гри престолів"

Водночас телеканал-виробник серіалу не хоче, аби його стиль використовували в політичних цілях

Іранський генерал Касем Сулеймані відповів президенту США Дональду Трампу на погрози щодо відновлення санкцій проти країни. Як і Трамп, він зробив це у стилі серіалу "Гра престолів".

У п'ятницю, 2 жовтня, Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці у Twitter фото у стилістиці серіалу "Гра престолів" з написом "Санкції близько", маючи на увазі відновлення санкцій проти Ірану.



Фото: twitter.com/realDonaldTrump

У відповідь іранський генерал Касем Сулеймані опублікував на сторінці в Instagram стилізовану під серіал світлину з написом "Я протистоятиму тобі".



Фото: instagram.com/soleimany_ir

Водночас телеканал-виробник серіалу HBO повідомив, що не хоче, аби стиль "Гри престолів" привласнювали в політичних цілях.

"Як сказати неправомірне використання дотракійською (вигадана мова, якою говорять деякі герої "Гри престолів", – ред.)?", – Пожартували автори серіалу у Twitter.

Нагадаємо, санкції США, спрямовані насамперед проти нафтової та банківської сфер Ірану, почнуть діяти 5 листопада. Попри ці заходи, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана без ризику санкцій.

В Ірані у неділю, 4 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти нових санкцій.