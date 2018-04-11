Іранський генерал відповів на погрози Трампа постером у стилі "Гри престолів"
У п'ятницю, 2 жовтня, Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці у Twitter фото у стилістиці серіалу "Гра престолів" з написом "Санкції близько", маючи на увазі відновлення санкцій проти Ірану.
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
У відповідь іранський генерал Касем Сулеймані опублікував на сторінці в Instagram стилізовану під серіал світлину з написом "Я протистоятиму тобі".
Фото: instagram.com/soleimany_ir
Водночас телеканал-виробник серіалу HBO повідомив, що не хоче, аби стиль "Гри престолів" привласнювали в політичних цілях.
"Як сказати неправомірне використання дотракійською (вигадана мова, якою говорять деякі герої "Гри престолів", – ред.)?", – Пожартували автори серіалу у Twitter.
Нагадаємо, санкції США, спрямовані насамперед проти нафтової та банківської сфер Ірану, почнуть діяти 5 листопада. Попри ці заходи, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана без ризику санкцій.
В Ірані у неділю, 4 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти нових санкцій.
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