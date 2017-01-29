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Іранський режисер, який номінований на премію "Оскар", не приїде на церемонію через указ Трампа

Режисер має престижні кінопремії "Золодий глобус" та "Оскар" у 2012 році
Іранський кінорежисер, сценарист і продюсер Асгар Фархаді, чия стрічка "Комівояжер" номінована Американською кіноакадемією на премію "Оскар" у категорії "найкращий фільм іноземною мовою", не зможе прибути на церемонію через указ президента США.
Іранський режисер, який номінований на премію "Оскар", не приїде на церемонію через указ Трампа Асгар Фархаді. Фото: cylcultural.org

Відповідну інформацію повідомив у Twitter президент Національної ірансько-американської ради США Тріта Парсі.

"Підтверджено: іранець Асгар Фархаді не буде допущений до США для відвідування церемонії "Оскар". Він номінант на кращий фільм іноземною мовою", - написав Парсі.

 

Згідно з документом, який підписав Дональд Трамп 28 січня, в’їзд на територію США забороняється громадянам 7 близькосхідних та африканських країн, зокрема Ірану. Заборона стосується усіх без винятку категорій відвідувачів США з цих країн.

Іранський режисер Асгар Фархаді, який ризикує пропустити захід Американської кіноакадемії, має  престижні кінопремії "Золодий глобус" та "Оскар" у 2012 за картину "Розлучення Надера і Сімін".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.

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29 01 2017 13:36
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