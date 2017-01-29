Іранський режисер, який номінований на премію "Оскар", не приїде на церемонію через указ Трампа
Відповідну інформацію повідомив у Twitter президент Національної ірансько-американської ради США Тріта Парсі.
"Підтверджено: іранець Асгар Фархаді не буде допущений до США для відвідування церемонії "Оскар". Він номінант на кращий фільм іноземною мовою", - написав Парсі.
Confirmed: Iran's Asghar Farhadi won't be let into the US to attend Oscar's. He's nominated for best foreign language film...#MuslimBan— Trita Parsi (@tparsi) 28 января 2017 г.
Згідно з документом, який підписав Дональд Трамп 28 січня, в’їзд на територію США забороняється громадянам 7 близькосхідних та африканських країн, зокрема Ірану. Заборона стосується усіх без винятку категорій відвідувачів США з цих країн.
Іранський режисер Асгар Фархаді, який ризикує пропустити захід Американської кіноакадемії, має престижні кінопремії "Золодий глобус" та "Оскар" у 2012 за картину "Розлучення Надера і Сімін".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.
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