Іранський суд зобов'язав США виплатити $245 млн жертвам іракських хіматак

Іранський суд постановив, що адміністрація США повинна виплатити компенсацію в розмірі 245 млн доларів постраждалим при хімічних атаках, які проводили війська Саддама Хусейна під час ірано-іракської війни 1980-1988 років.

Суд Ірану визнав США причетними до випадків застосування хімічної зброї військами Саддама Хусейна в 1980-х роках.

Про це повідомляє агентство Fars.

"Кілька людей, які постраждали в ході бомбардувань із застосуванням хімічної зброї, подали позови, і суд виніс рішення по 18 особам з тих, хто постраждав або помер, і оцінив суму компенсації", - заявив представник судової влади Мосхені Еджеі на прес-конференції в Тегерані.

У повідомленні наголошується, що жертвами застосування Іраком хімічної зброї протягом 1980-1988 років стали десятки тисяч іранців. Близько 100 тисяч іранців як і раніше живуть з наслідками, які включають в себе довгострокові проблеми з диханням, проблеми з очима і шкірою, а також порушення імунної системи, психологічні розлади, генетичні розлади і, ймовірно, ракові захворювання.

Нагадаємо, в Державному департаменті США заявили, що Іран протягом 2016 року залишався "провідною державою-спонсором тероризму", що становить загрозу США і їх союзникам.

18 липня США розширили санкції проти Ірану, введені у відповідь на дії іранської влади, що підривають безпеку в регіоні.

В свою чергу, глава Ірану через санкції США погрожує повернутись до ядерної програми.