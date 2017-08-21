Іранський суд зобов'язав США виплатити $245 млн жертвам іракських хіматак
Суд Ірану визнав США причетними до випадків застосування хімічної зброї військами Саддама Хусейна в 1980-х роках.
Про це повідомляє агентство Fars.
"Кілька людей, які постраждали в ході бомбардувань із застосуванням хімічної зброї, подали позови, і суд виніс рішення по 18 особам з тих, хто постраждав або помер, і оцінив суму компенсації", - заявив представник судової влади Мосхені Еджеі на прес-конференції в Тегерані.
У повідомленні наголошується, що жертвами застосування Іраком хімічної зброї протягом 1980-1988 років стали десятки тисяч іранців. Близько 100 тисяч іранців як і раніше живуть з наслідками, які включають в себе довгострокові проблеми з диханням, проблеми з очима і шкірою, а також порушення імунної системи, психологічні розлади, генетичні розлади і, ймовірно, ракові захворювання.
Нагадаємо, в Державному департаменті США заявили, що Іран протягом 2016 року залишався "провідною державою-спонсором тероризму", що становить загрозу США і їх союзникам.
18 липня США розширили санкції проти Ірану, введені у відповідь на дії іранської влади, що підривають безпеку в регіоні.
В свою чергу, глава Ірану через санкції США погрожує повернутись до ядерної програми.
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