Іранський танкер після тижня пожежі затонув поблизу Японії
Інформацію про це поширило в неділю, 14 січня, державне телебачення КНР, повідомляє інформагенція Reuters.
За даними китайських журналістів, судно пішло під воду у виключній економічній зоні Японії, куди воно продрейфувало.
Водночас іранські державні ЗМІ визнали, що надії знайти 29 зниклих безвісти членів екіпажу немає, інформує AP.
Нагадаємо, 6 січня іранський нафтовий танкер Sanchi, що йшов під прапором Панами, зіштовхнувся з китайським вантажним кораблем, котрий перевозив збіжжя з США до Китаю. На борту танкера, котрий транспортував 136 тис. тонн нафти з Ірану до Південної Кореї, перебували 30 іранців та двоє громадян Бангладеш. Екіпаж китайського судна було врятовано в повному складі. Нафтовий танкер, що належить іранській національній компанії NITC, загорівся, а його вантаж витік у море. Зіткнення сталося у морі за приблизно 300 км на схід від Шанхая. Згодом рятувальникам вдалося виявити три тіла членів екіпажу іранського танкера.
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