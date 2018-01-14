Іранський танкер після тижня пожежі затонув поблизу Японії Шансів знайти 29 зниклих безвісти членів екіпажу немає

У Східнокитайському морі затонув іранський нафтовий танкер Sanchi, що з 6 січня був охоплений полум'ям після того, як зіштовхнувся з китайським вантажним судном.

Фото: reuters.com

Інформацію про це поширило в неділю, 14 січня, державне телебачення КНР, повідомляє інформагенція Reuters. За даними китайських журналістів, судно пішло під воду у виключній економічній зоні Японії, куди воно продрейфувало. Водночас іранські державні ЗМІ визнали, що надії знайти 29 зниклих безвісти членів екіпажу немає, інформує AP. Нагадаємо, 6 січня іранський нафтовий танкер Sanchi, що йшов під прапором Панами, зіштовхнувся з китайським вантажним кораблем, котрий перевозив збіжжя з США до Китаю. На борту танкера, котрий транспортував 136 тис. тонн нафти з Ірану до Південної Кореї, перебували 30 іранців та двоє громадян Бангладеш. Екіпаж китайського судна було врятовано в повному складі. Нафтовий танкер, що належить іранській національній компанії NITC, загорівся, а його вантаж витік у море. Зіткнення сталося у морі за приблизно 300 км на схід від Шанхая. Згодом рятувальникам вдалося виявити три тіла членів екіпажу іранського танкера.

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