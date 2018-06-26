Іранця Алі Джадуея засудили до 11 років тюрми за шпигунство проти України
Суд відбувався в закритому режимі через питання державної таємниці, повідомляє "Громадське" з посиланням на адвоката обвинуваченого Григорія Марьяновського.
Алі Джадуея, аспіранта кафедри біомедичних технологій Харківського авіаційного інституту, затримали 31 серпня 2016 року у власній квартирі в Харкові.
Він умовив знайомого з наукового центра Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ) передати секретні військові технології радіорозвідки, вважає слідство.
Алі пообіцяв колезі п'ять тисяч гривень за передачу в режимі відеоконференції співробітникам Тегеранського технологічного університету імені Шаріфа змісту наукової роботи, яка має гриф "таємно", заявляє Служба безпеки.
Робота мала назву "Фізичні основи, розробка, створення та використання надпотужних стаціонарних пучково-плазмових шумових та імпульсних високочастотних і надширокосмугових генераторів у радіоелектронній боротьбі і протидії засобам розвідки, зв'язку та повітряного нападу іноземних держав".
Співробітник ХФТІ пристав на пропозицію, але зараз же доповів про неї в управління контррозвідки СБУ. Під контролем спецслужб наукову роботу підробили. Після відеоконференції у квартирі Алі зранку 31 серпня 2016 року останнього заарештували.
Останні півтора року питання вироку Алі Джадуея тісно пов’язують на дипломатичному рівні із долею українського моряка Андрія Новічкова, якого поліція в Ірані підозрює у вбивстві матроса судна Arezoo Мохаммада Бахранпура.
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