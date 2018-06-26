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Іранця Алі Джадуея засудили до 11 років тюрми за шпигунство проти України

Адвокат Григорій Марьяновський буде оскаржувати рішення Орджонікідзевскього суду та добиватися виправдання Алі Джадуея
Орджонікідзевський суд Харкова засудив громадянина Ірану Алі Джадуея до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна за шпигунство проти України.
Іранця Алі Джадуея засудили до 11 років тюрми за шпигунство проти України Фото: gettyimages.com

Суд відбувався в закритому режимі через питання державної таємниці, повідомляє "Громадське" з посиланням на адвоката обвинуваченого Григорія Марьяновського.

Алі Джадуея, аспіранта кафедри біомедичних технологій Харківського авіаційного інституту, затримали 31 серпня 2016 року у власній квартирі в Харкові.

Він умовив знайомого з наукового центра Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ) передати секретні військові технології радіорозвідки, вважає слідство.

Алі пообіцяв колезі п'ять тисяч гривень за передачу в режимі відеоконференції співробітникам Тегеранського технологічного університету імені Шаріфа змісту наукової роботи, яка має гриф "таємно", заявляє Служба безпеки.

Робота мала назву "Фізичні основи, розробка, створення та використання надпотужних стаціонарних пучково-плазмових шумових та імпульсних високочастотних і надширокосмугових генераторів у радіоелектронній боротьбі і протидії засобам розвідки, зв'язку та повітряного нападу іноземних держав".

Співробітник ХФТІ пристав на пропозицію, але зараз же доповів про неї в управління контррозвідки СБУ. Під контролем спецслужб наукову роботу підробили. Після відеоконференції у квартирі Алі зранку 31 серпня 2016 року останнього заарештували.

Останні півтора року питання вироку Алі Джадуея тісно пов’язують на дипломатичному рівні із долею українського моряка Андрія Новічкова, якого поліція в Ірані підозрює у вбивстві матроса судна Arezoo Мохаммада Бахранпура.

 
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26 06 2018 14:17
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