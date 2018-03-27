Ірландія оголосила про вислання російського дипломата

Уряд Ірландії у вівторок оголосить при видворення одного російського дипломата через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері.

У заяві міністра закордонних справ Саймона Ковні йдеться, що російському послу в Ірландії повідомили, що "акредитація одного із членів його персоналу з дипломатичним статусом припиняється" і ця людина повинна залишити Ірландію, - повідомляє Rte.

Минулої ночі Ковні розмовляв з міністром закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном і запевнив, що Ірландія буде діяти солідарно з Британією.

Ковні заявив, що напад у Солсбері був "образою для заснованої на правилах міжнародної системи".

Ірландія приєдналася до 24 країн світу, які оголосили про видворення загалом 139 співробітників російських дипмісій у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії.

Нагадаємо, що про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві, Латвії, Норвегії, Іспанії, Угорщині та Македонії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.