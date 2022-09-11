Ірландія підтримує якнайшвидше членство України в ЄС

Київ повинен мати можливість повного членства, а не "угоди про сусідство", заявив глава ірландського МЗС.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив, що його країна підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС. Про це 9 листопада повідомило видання Bild.

"Багато українців мотивує мрію про інше майбутнє. Таке майбутнє у нас є в ЄС сьогодні, з погляду миру, стабільності, процвітання, демократії та всього, що з цього випливає", – наголосив глава ірландського МЗС.

За його словами, Україна, яка нині буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, "має можливість сподіватися на повне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство або угоду про сусідство".

Ковні впевнений, що крім України, від розширення мають виграти й інші країни, такі як балканські держави чи колишні радянські республіки Молдова та Грузія.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Щоб стати повноцінним членом об'єднання Київ має провести низку антикорупційних реформ та змін у судовій та правоохоронних системах, а також узгодити деякі закони з європейськими.