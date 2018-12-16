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Ірландія проводить розслідування проти Facebook через витік фото 6,8 мільйона користувачів

Порушення законодавства ЄС у сфері захисту персональних даних карається штрафом у розмірі до 4% річного обороту компанії-порушника
Комісія із захисту даних (DPC) Ірландії 14 грудня розпочала розслідування проти соціальної мережі Facebook через збій, який зробив публічними фотографії близько 6,8 мільйона користувачів.
Ірландія проводить розслідування проти Facebook через витік фото 6,8 мільйона користувачів Фото: Reuters

Експерти комісії встановлять, чи порушив Facebook Загальний регламент про захист даних Євросоюзу (GDPR), який набув чинності у травні 2018 року, повідомляє Deutsche Welle.

Після посилення захисту персональних даних в ЄС комісія неодноразово отримувала скарги від користувачів Facebook на порушення їхнього особистого простору, заявив представник DPC Грем Дойл.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook виявила помилку, внаслідок якої фотографії близько 6,8 мільйона користувачів стали публічними. Cторонні додатки мали доступ до "більш широкого набору фотографій, ніж зазвичай", протягом 12 днів у вересні.

 

 
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16 12 2018 11:45
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