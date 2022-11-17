Ірландія висміяла заборону кремля на в’їзд своїх лідерів

Дублін зустрів офіційною байдужістю та неофіційними насмішками заборону москви відвідувати росію лідерам Ірландії

Дублін зустрів офіційною байдужістю та неофіційними насмішками заборону москви відвідувати росію лідерам Ірландії, пише Politico.

«Я не думав, що коли-небудь підпаду під санкції», — усміхаючись, каже прем’єр-міністр Мішель Мартін, очолюючи список москви з 52 «покараних» ірландських політиків.

Жоден з списку не надав жодної офіційної реакції, хоча помічники Мартіна та Варадкара — який має змінити Мартіна на посаді прем’єр-міністра 17 грудня згідно з умовами їхнього коаліційного уряду — заявили, що жоден із них не планує відвідати росію в жодному випадку.

Ситуацію ускладнює те, що Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило POLITICO, що росія не надала жодного списку з ідентифікацією 52 осіб. Його офіційні особи вимагали «негайних роз’яснень» від співробітників російського посольства на Орвелл-роуд у Дубліні, сказав речник.