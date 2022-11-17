Ірландія висміяла заборону кремля на в’їзд своїх лідерів
Дублін зустрів офіційною байдужістю та неофіційними насмішками заборону москви відвідувати росію лідерам Ірландії, пише Politico.
«Я не думав, що коли-небудь підпаду під санкції», — усміхаючись, каже прем’єр-міністр Мішель Мартін, очолюючи список москви з 52 «покараних» ірландських політиків.
Жоден з списку не надав жодної офіційної реакції, хоча помічники Мартіна та Варадкара — який має змінити Мартіна на посаді прем’єр-міністра 17 грудня згідно з умовами їхнього коаліційного уряду — заявили, що жоден із них не планує відвідати росію в жодному випадку.
Ситуацію ускладнює те, що Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило POLITICO, що росія не надала жодного списку з ідентифікацією 52 осіб. Його офіційні особи вимагали «негайних роз’яснень» від співробітників російського посольства на Орвелл-роуд у Дубліні, сказав речник.
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