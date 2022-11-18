Ірландія висилає з країни російських дипломатів

Міністр закордонних справ Ірландії заявив, що обговорить розмір дипломатичної місії росії в Дубліні з трьома лідерами партій в уряді найближчого тижня. Ірландія "вже попросила ряд співробітників російського посольства залишити країну".

Міністр закордонних справ Ірландії заявив, що обговорить розмір дипломатичної місії росії в Дубліні з трьома лідерами партій в уряді найближчого тижня, передає RTE.

Виступаючи у Дублінському замку, Саймон Ковені зазначив, що Ірландія вже попросила ряд співробітників російського посольства залишити країну.

"Чи ми будемо діяти далі – це справді питання, яке я обговорю з лідерами партії найближчого тижня", – сказав очільник ірландського зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що на даний момент у російському посольстві перебуває близько 25 осіб, і що він отримує поради від An Garda Siochana, Сил оборони та різних джерел розвідки "щодо того, хто не залучений до дипломатичної роботи".

Виступаючи раніше в ефірі Morning Ireland на RTÉ, Ковені сказав, що рішення росії щодо заборони 52 ірландським чиновникам в’їзду є дуже небажаним відволіканням і спробою порушити спокій в Ірландії та її політичну систему.

Він зауважив, що Ірландія "не повинна грати в цю гру".

"Ми повинні зосередитися на тому, де відбувається справжня війна, а саме в Україні, де росія явно несе відповідальність за військові злочини", – підсумував міністр.