Ірландський Ryanair планує співпрацювати з українськими авіакомпаніями

Ірландська компанія Ryanair, яка зайшла на український ринок, не виключає можливості співпраці з українськими компаніями, зокрема з Міжнародними авіалініями України.

"Ми б хотіли співпрацювати з ними (з МАУ - прим.ред). Адже у МАУ є багато рейсів на схід. А у Ryanair є напрямки на Захід", - заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайєн в інтерв'ю НВ Бізнес.

За його словами, Ryanair не становить загрози вітчизняним перевізникам, адже у авіагалузі немає "вбивств", а є "самогубства". І все на ринку залежить від компанії і її планів.

"Візьмемо, наприклад, Air Lingus. Це найбільша після Ryanair компанія. Вона успішна і досягла цього завдяки тому, що визнала реальні факти та зменшила вартість перельотів через підвищення своєї ефективності. Інші компанії, наприклад Air Bulgaria, яка просто жаліється на життя і не сплачуює рахунків – не має майбутнього", - підкреслив О'Брайєн.

Нагадаємо, Ryanair планує до кінця 2017 року почати польоти за чотирма маршрутами з Києва до Великобританії, Нідерландів і Швеції - в аеропорти міст Лондон (Стансед), Манчестер, Ейндховен і Стокгольм (Скавста).

Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.