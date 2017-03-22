Ірландський Ryanair планує співпрацювати з українськими авіакомпаніями
"Ми б хотіли співпрацювати з ними (з МАУ - прим.ред). Адже у МАУ є багато рейсів на схід. А у Ryanair є напрямки на Захід", - заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайєн в інтерв'ю НВ Бізнес.
За його словами, Ryanair не становить загрози вітчизняним перевізникам, адже у авіагалузі немає "вбивств", а є "самогубства". І все на ринку залежить від компанії і її планів.
"Візьмемо, наприклад, Air Lingus. Це найбільша після Ryanair компанія. Вона успішна і досягла цього завдяки тому, що визнала реальні факти та зменшила вартість перельотів через підвищення своєї ефективності. Інші компанії, наприклад Air Bulgaria, яка просто жаліється на життя і не сплачуює рахунків – не має майбутнього", - підкреслив О'Брайєн.
Нагадаємо, Ryanair планує до кінця 2017 року почати польоти за чотирма маршрутами з Києва до Великобританії, Нідерландів і Швеції - в аеропорти міст Лондон (Стансед), Манчестер, Ейндховен і Стокгольм (Скавста).
Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.
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