Геращенко – Вілкулу: Прошу шанувати українську мову, ми не російські депутати, - ВІДЕО

У Верховній Раді депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул знову виступив російською мовою попри прохання перейти на державну мову.

Стоячи на трибуні на ранковому засіданні, він почав українською, а далі перейшов на російську: "Шановний народе України, шановні народні депутати, с этой трибуны звучит много политических заявлений. Обвиняют друг друга, говорят о чем угодно – только не о том, что беспокоит людей".

Вілкул говорив, що людей турбують економічні питання, але з сесійної зали його перебивали, інформує "Українська правда".

Перший віце-спікер Ірина Геращенко звернулася до Вілкула: "Прошу Вас шанувати українську мову державну і виступати українською, я до вас звертаюся як головуючий. Прошу, продовжуйте Ваш виступ українською – я дуже Вас прошу, і зала Вас просить".

Але Вілкул продовжив російською мовою: "Украине не нужна националистическая диктатура. Людям нужно право на мир – это право на жизнь, нужно право на язык, потому что людям надо говорить на родном языке, нужно право на роботу, на достойную пенсию и на заработную плату. Для этого должна работать экономика".

Геращенко не перебила його, але потім сказала: "Я Вас дуже прошу не підбурювати залу. Вчора так само від "Опозиційного блоку" російською мовою виступала пані Наталія – я звернулася так само з проханням шанувати державну мову, щоб усі виступи з трибуни Верховної Ради були державною мовою".

"Це є повага до держави Україна і до державної мови. Ми з вами є народні депутати України, а не Російської Федерації", – пояснила перший заступник голови Верховної Ради.

"Російська мова може абсолютно спокійно діяти в Україні, нею можна розмовляти вдома, в кулуарах, в ресторанах, з виборцями – це будь ласка. А в українському парламенті має звучати з трибуни українська мова", – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, що тиждень тому Вілкул ледь не спровокував сутичку в Верховній Раді, вперто виступаючи російською мовою і не зважаючи на заклики говорити українською.

Після цього, спікер Андрій Парубій попросив регламентний комітет пришвидшити розгляд законопроекту, який зобов’яже виступати на засіданні Верховної Ради лише державною, тобто українською, мовою.

Також, Вілкул зареєстрував законопроект щодо змін до регламенту, який дозволить нардепам виступати російською мовою.