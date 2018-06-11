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Ірина Геращенко: Коаліція не підтримує відставку Луценка

За її словами, наразі багато людей намагається робити піар на смерті людини
Віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора Юрія Луценка.
Ірина Геращенко: Коаліція не підтримує відставку Луценка Ірина Геращенко. Фото: ukrinform.ru

"Ми, провладна коаліція, не підтримуємо відставку генпрокурора Юрія Луценка. І прошу спікера поставити на голосування це питання і всі побачать скільки голосів дасть коаліція", - заявила віце-спікер з трибуни парламенту у вівторок.

Зокрема, вона додала, що тимчасова слідча комісія, яку намагаються створити у Раді, не може перебирати на себе функції правоохоронних органів і не має для цього повноважень.

Крім того, голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що він і його колеги повністю підтримують всі дії правоохоронців, які були зроблені в рамках розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

"Ми бачимо професійну позицію наших силових органів", - сказав нардеп.

Він висловив підтримку Луценку і наголосив на професійності ГПУ, на відміну від діяльності "псевдоборців з корупцією".

Згодом спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.

Нагадаємо, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Верховна Рада запросила очільників Нацполіції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

Раніше, представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник та ще група нардепів закликали Верховну Раду не включати у тимчасову слідчу комісію голову СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

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