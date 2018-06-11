Ірина Геращенко: Коаліція не підтримує відставку Луценка
"Ми, провладна коаліція, не підтримуємо відставку генпрокурора Юрія Луценка. І прошу спікера поставити на голосування це питання і всі побачать скільки голосів дасть коаліція", - заявила віце-спікер з трибуни парламенту у вівторок.
Зокрема, вона додала, що тимчасова слідча комісія, яку намагаються створити у Раді, не може перебирати на себе функції правоохоронних органів і не має для цього повноважень.
Крім того, голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що він і його колеги повністю підтримують всі дії правоохоронців, які були зроблені в рамках розслідування нападу на Катерину Гандзюк.
"Ми бачимо професійну позицію наших силових органів", - сказав нардеп.
Він висловив підтримку Луценку і наголосив на професійності ГПУ, на відміну від діяльності "псевдоборців з корупцією".
Згодом спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.
Нагадаємо, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.
Верховна Рада запросила очільників Нацполіції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.
Раніше, представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник та ще група нардепів закликали Верховну Раду не включати у тимчасову слідчу комісію голову СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
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