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Ірина Луценко не шкодує, що кричала в Раді "винеси козла", - ВІДЕО

Депутатка каже, що не візьме "свої слова назад"
Представник Президента в парламенті Ірина Луценко не шкодує про те, що під час сутичок в Раді 5 жовтня кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.
Ірина Луценко не шкодує, що кричала в Раді "винеси козла", - ВІДЕО Фото: Укрінформ

"Уявіть собі ситуацію: збурений зал, Левченко несамовитий у момент, який тримає свої руки на шиї майже в Геращенко. Вона одна - насідає на неї повністю. Соболєв вириває мікрофони, "Батьківщина" спонукає наших депутатів до бійки. Левченко насідає над Іриною Геращенко. Вона єдина, яка утримує, фактично, ситуацію під контролем, показуючи, що трибуна працює – парламентське місце, де проводиться засідання, працює. Вона готова працювати далі", - розповіла Ірина Луценко в ефірі "5 каналу" в понеділок ввечері.

"І ми розуміємо, що він (Юрій Левченко - ред.) в екстазі може дійти до рукоприкладства. Жодної хвилини не шкодую про вислів, жодної хвилини не шкодую, що я викрикнула "викиньте його звідти". (...) Він фактично визнав, що він готовий був до спалення, до агресивних дій, до знищення, фактично, парламентаризму в Україні. (...) Фактично, це був захист віце-спікера. Це був захист подруги, це був вислів емоційний. Жодним чином не шкодую і не збираюсь забирати слова назад", - додала вона.

Нагадаємо, що Ірина Луценко в ході сутичок в Раді 5 жовтня кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.

Відзначимо, що в грудні 2016 року народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Недава виступив з відео-зверненням на захист Юрія Іванющенка.

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