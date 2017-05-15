Ірина Луценко придбала Mercedes за 2,4 млн грн

Представниця президента у Верховній Раді, заступниця голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко задекларувала придбання права на автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску.

Ірина Луценко придбала право на автомобіль 10 травня в громадянина Артема Кучеренка за 2 430 000 грн, повідомляють на сайті Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За 2016 рік депутатка задекларувала 195 тис грн, 60 тис євро і $300 тис готівкою. На банківських рахунках у неї 842 тис гривень, $2 тис і 1,2 тис євро в Укрексімбанку, 1,6 млн грн у банку "Столичний".

Також вона має два автомобілі - Mercedes-Benz GL 500 і Toyota Land Cruiser, яку викрадено.

Раніше, генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина Ірина задекларували подарунок від власного сина на 265 тисяч грн.

Нагадаємо, що Ірина Луценко стала представницею Президента в Раді 3 квітня. До цього представником Президента в парламенті був Артур Герасимов, якого обрали керівником фракції БПП.