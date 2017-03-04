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Ірина Луценко стала представником Порошенка у Верховній Раді

Луценко зазначила, що своїм основним завданням на посаді вона бачить максимальну консолідацію фракцій і груп у парламенті
Народний депутат України, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко стала представником президента України у Верховній Раді, кандидатуру запропонував глава держави Петро Порошенко.
Ірина Луценко стала представником Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко. Фото: maxpark.com

"Ірина Луценко попрацює Артуром Герасимовим. Вона стала представником президента в парламенті. Кандидатуру запропонував Петро Порошенко", - повідомив керівник відділу департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

Під час брифінгу, що відбувся після засідання фракції Ірина Луценко зазначила, що своїм основним завданням на посаді вона бачить максимальну консолідацію фракцій і груп у парламенті.

"Основне завдання, яке я бачу перед собою і яку поставив мені президент - це максимально консолідувати всі фракції парламенту, всі групи парламенту міжфракційних і позафракційних депутатів. Щоб всі реформи, які ми почали і рухомих сьогодні в Україні, не останню, а бути в першу чергу з допомогою БПП мали свій високий результат, пройшли так звану точку неповернення, щоб Україна впевнено рухалася до взятого зобов'язання", - сказала Луценко.

Зазначимо, раніше представником президента в Раді був Артур Герасимов, однак сьогодні його обрали головою фракції "БПП".

 
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