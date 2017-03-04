Ірина Луценко стала представником Порошенка у Верховній Раді
"Ірина Луценко попрацює Артуром Герасимовим. Вона стала представником президента в парламенті. Кандидатуру запропонував Петро Порошенко", - повідомив керівник відділу департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.
Під час брифінгу, що відбувся після засідання фракції Ірина Луценко зазначила, що своїм основним завданням на посаді вона бачить максимальну консолідацію фракцій і груп у парламенті.
"Основне завдання, яке я бачу перед собою і яку поставив мені президент - це максимально консолідувати всі фракції парламенту, всі групи парламенту міжфракційних і позафракційних депутатів. Щоб всі реформи, які ми почали і рухомих сьогодні в Україні, не останню, а бути в першу чергу з допомогою БПП мали свій високий результат, пройшли так звану точку неповернення, щоб Україна впевнено рухалася до взятого зобов'язання", - сказала Луценко.
Зазначимо, раніше представником президента в Раді був Артур Герасимов, однак сьогодні його обрали головою фракції "БПП".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану