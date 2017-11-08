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Ісламісти фінансували своїх бойовиків в США через eBay

Одержувачем коштів був американський громадянин, віком 30 років, якого ФБР арештувало ще у 2016 році
Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" фінансували свого спільника у США через онлайн-майданчик для проведення аукціонів eBay.
Ісламісти фінансували своїх бойовиків в США через eBay Фото: AFP

У документі ФБР йдеться, що американські слідчі виявили світову фінансову мережу, яку очолив один із головних бойовиків ІДІЛ.

Повідомляється, що ІДІЛ переправляла гроші своєму спільнику у США через підроблені транзакції на eBay. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Одержувачем коштів був американський громадянин, віком 30 років, якого ФБР арештувало ще у 2016 році в штаті Меріленд за підозрою у причетності до ІДІЛ.

Згідно із документом, американський громадянин Мохамед Ельшінаві був частиною глобальної мережі, яка простягається від Британії до Бангладеш.

Нагадаємо, понад 170 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" підготовлені для організації терактів у Європі.

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11 08 2017 11:42
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