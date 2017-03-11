Ісламісти стратили 741 мирного жителя в ході боїв за Мосул, - ООН

Стверджується, що джихадисти також здійснювали масові викрадення, робили "щити" із людей, навмисно обстрілювали будинки та цивільних, які намагалися втекти

В ході боїв за іракське місто Мосул бойовики ІДІЛ навмисне вбили щонайменше 741 мирного жителя.

Про це йдеться у даних ООН, повідомляє BBC.

Стверджується, що джихадисти також здійснювали масові викрадення, робили "щити" із людей, навмисно обстрілювали будинки та цивільних, які намагалися втекти.

Глава ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав розслідувати злочини, скоєні у Мосулі. Окрім того, він закликав розслідувати можливі порушення, здійснені іракськими силами.

За даними ООН, ще 461 мирний житель загинув під час авіаударів, здійснених іракськими військових та силами очолюваної США міжнародної коаліції, під час найбільш інтенсивного етапу битви, який тривав з листопада 2016 року до липня 2017 року.

Згідно з доповіддю ООН, всього під час військової операції було вбито щонайменше 2521 цивільного жителя та ще 1673 особи поранено, в основному в результаті атак ІДІЛ.

Нагадаємо, 9 липня іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.

Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.