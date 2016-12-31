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Ісламісти взяли на себе відповідальність за вибухи у Багдаді

Унаслідок вибуху загинуло вже 28 осіб
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за подвійний теракт у столиці Іраку Багдаді.
Ісламісти взяли на себе відповідальність за вибухи у Багдаді Фото: Reuters

Внаслідок вибухів загинули вже 28 осіб. Спочатку повідомлялося про закладені на місці вибуху бомби, але пізніше сили безпеки повідомили про двох терористів-смертників. Про це інформує телеканал Sky News Arabia.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Багдада, столиці Іраку, пролунав подвійний вибух, в результаті якого загинуло та було травмовано багато людей.

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31 12 2016 12:31
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