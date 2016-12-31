CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІДІЛ взяла на себе відповідальність за подвійний теракт у столиці Іраку Багдаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ісламісти взяли на себе відповідальність за вибухи у Багдаді
Унаслідок вибуху загинуло вже 28 осіб
Фото: Reuters
Внаслідок вибухів загинули вже 28 осіб. Спочатку повідомлялося про закладені на місці вибуху бомби, але пізніше сили безпеки повідомили про двох терористів-смертників. Про це інформує телеканал Sky News Arabia.
Нагадаємо, сьогодні у центрі Багдада, столиці Іраку, пролунав подвійний вибух, в результаті якого загинуло та було травмовано багато людей.
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