Ісламісти взяли на себе відповідальність за вибухи у Багдаді

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за подвійний теракт у столиці Іраку Багдаді.

Внаслідок вибухів загинули вже 28 осіб. Спочатку повідомлялося про закладені на місці вибуху бомби, але пізніше сили безпеки повідомили про двох терористів-смертників. Про це інформує телеканал Sky News Arabia.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Багдада, столиці Іраку, пролунав подвійний вибух, в результаті якого загинуло та було травмовано багато людей.