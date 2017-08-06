"Ісламська держава" погрожує влаштувати теракти у восьми країнах
Про це повідомляє бельгійське видання DH.be.
Послання, яке записане ламаною англійською, рекомендує мусульманам триматися подалі від місць масового скупчення людей: ринків, жвавих вулиць і площ. Тому що "солдати халіфату будуть підривати, тиснути та різати горло ворогам".
Загрозливий лист адресовано мусульманам, які проживають в восьми країнах: Бельгії, США, Росії, Франції, Великій Британії, Канаді, Австралії та Італії.
Бельгійський експерт в області боротьби з міжнародним тероризмом Пітер ван Остайен вважає, що заява радикалів може мати серйозні підстави. Зараз його вивченням займаються аналітики з бельгійського управління з аналізу загроз.
Нагадаємо, напередодні вранці в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.
Згодом повідомили, що в Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні. Терористом-смертником виявилася жінка.
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