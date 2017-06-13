"Ісламська держава" розробила ноутбуки з вибухівкою в батареї, - NYT
Терористи працювали над тим, щоб вибуховий пристрій міг залишитися непоміченим під час проходження перевірок в аеропорту, повідомляє The New York Times із посиланням на представників американської адміністрації.
Інформація ізраїльської розвідки дозволила владі США зрозуміти, як такі пристрої могли бути активовані, і спричинила обмеження провезення електронних пристроїв у ручній поклажі з 10 аеропортів переважно мусульманських країн у США і Великобританію.
Газета пише, що саме цією інформацією президент США Дональд Трамп поділився з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком. Розголошення Трампом секретної інформації обурило ізраїльську владу, зазначає видання.
Зустріч Трампа з Лавровим і Кисляком відбулася 10 травня.
Нагадаємо, що газета The Washington Post пізніше з посиланням на неназвані джерела повідомила, що Трамп розкрив під час переговорів відомості, які "наразили на ризик критично важливе джерело розвідувальної інформації", що займається ІДІЛ.
The New York Times відзначала, що розголошення цих відомостей ставило під загрозу життя співробітника ізраїльських спецслужб у лавах ІДІЛ і що секретна інформація стосувалася планів терористів підірвати пасажирський літак.
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