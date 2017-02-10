"Ісламська Держава" взяла на себе відповідальність за "бійню у Вегасі"

Чоловік, нібито, "прийняв іслам" кілька місяців тому

Терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за масове вбивство на музичному фестивалі у Лас-Вегасі.

Терористичне угруповання "Ісламська Держава" взяло відповідальність за наймасовіший розстріл в американській історії, повідомляє в Twitter SITE Intelligence Group - організація, що займається моніторингом діяльності терористів із посиланням на медіа бойовиків Al Amaq.

Зокрема, за інформацією агентства, у заяві терористів сказано, що нападник був "солдатом ІДІЛ".

Зазначається, що бойовик "перейшов до ісламу" кілька місяців тому.

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Нагадаємо, що Стівен Педдок, який відкрив вогонь по відвідувачах музичного фестивалю в Лас-Вегасі, не був убитий поліцією, а застрелився сам.

за останніми даним, внаслідок стрілянини в Лас-Вегасізагинули більше 50 осіб, постраждалих і поранених більше 200. Число загиблих також може зрости.

Відзначимо, що ця трагедія стала найбільшим масовим вбивством в історії США, але справу про напад поки не розглядають як теракт.

До цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.

У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.