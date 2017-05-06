"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні Це вже третій теракт у Великобританії менш, ніж за три місяці

Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.

Фото: AP

"Бойовики ісламської держави здійснили вчорашню атаку в Лондоні", - повідомляє Reuters з посиланням на "інформагентство" бойовиків Amaq. Нагадаємо, що у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 21 постраждалий перебуває в критичному стані. Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб.

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