CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні
Це вже третій теракт у Великобританії менш, ніж за три місяці
Фото: AP
"Бойовики ісламської держави здійснили вчорашню атаку в Лондоні", - повідомляє Reuters з посиланням на "інформагентство" бойовиків Amaq.
Нагадаємо, що у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.
21 постраждалий перебуває в критичному стані.
Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб.
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05 06 2017 11:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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