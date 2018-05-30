CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ісламська Держава" взяла відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії
Терористична організація взяла на себе відповідальність за смерті поліцейських у бельгійському місті Льєж
Фото: bbc.com
Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за смертельний напад на поліцейських у Бельгії", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Бельгії чоловік убив двох поліцейських і пасажира автомобіля, який проїздив повз. Після нападу в кафе Cafe des Augustins злочинець взяв у заручниці жінку, яка працює в розташованій поруч школі. Згодом його застрелила поліція. Основною версією події був теракт. Загиблому чоловікові, який перебував в автомобілі, було 22 роки.
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