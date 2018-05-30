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"Ісламська Держава" взяла відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії

Терористична організація взяла на себе відповідальність за смерті поліцейських у бельгійському місті Льєж
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії.
"Ісламська Держава" взяла відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії Фото: bbc.com

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за смертельний напад на поліцейських у Бельгії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Бельгії чоловік убив двох поліцейських і пасажира автомобіля, який проїздив повз. Після нападу в кафе Cafe des Augustins злочинець взяв у заручниці жінку, яка працює в розташованій поруч школі. Згодом його застрелила поліція. Основною версією події був теракт. Загиблому чоловікові, який перебував в автомобілі, було 22 роки.

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30 05 2018 23:00
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