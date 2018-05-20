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"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад на православний храм у Грозному

За даними ЗМІ, теракт скоїли мешканець Інгушетії і троє жителів Чечні
Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на православний храм Михаїла Архангела у Грозному.
"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад на православний храм у Грозному Фото: tass.ru

Про це повідомляє організація Site Intelligence Group, що відстежує інформацію про діяльність терористів.

Нагадаємо, напад на храм Михаїла Архангела у Грозному стався 19 травня. У ньому брали участь четверо терористів, озброєних рушницею, ножами і пляшками з горючою сумішшю.

Загинули двоє поліцейських і один прихожанин храму.

Терористи були вбиті вогнем у відповідь.

За даними видання "Кавказский узел", теракт скоїли мешканець Інгушетії і троє жителів Чечні.

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20 05 2018 19:10
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