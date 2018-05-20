CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на православний храм Михаїла Архангела у Грозному.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад на православний храм у Грозному
За даними ЗМІ, теракт скоїли мешканець Інгушетії і троє жителів Чечні
Фото: tass.ru
Про це повідомляє організація Site Intelligence Group, що відстежує інформацію про діяльність терористів.
Нагадаємо, напад на храм Михаїла Архангела у Грозному стався 19 травня. У ньому брали участь четверо терористів, озброєних рушницею, ножами і пляшками з горючою сумішшю.
Загинули двоє поліцейських і один прихожанин храму.
Терористи були вбиті вогнем у відповідь.
За даними видання "Кавказский узел", теракт скоїли мешканець Інгушетії і троє жителів Чечні.
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