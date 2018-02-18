"Ісламська держава" взяла відповідальність за стрілянину в Дагестані

Нападник не був у списках вже відомих учасників радикальних організацій, а також не перебував у базі даних спецслужб

22-річний Халіл Халілов, який убив п'ятьох людей біля церкви в Кизлярі, був членом "сплячого осередку" терористичної організації "Ісламська держава".

Про це РБК повідомили джерела в уряді Дагестану і МВС Росії.

ІД взяла на себе відповідальність за напад, повідомляє Reuters з посиланням на підконтрольне терористам інформагентство Amaq, яке однак не надало прямих доказів.

Халілов в минулому році приєднався до терористичної організації "Ісламська держава" і належав до так званого сплячого осередку організації, уточнили джерела РБК.

Халілов не був у списках вже відомих учасників радикальних організацій, а також не перебував у базі даних спецслужб як учасник незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, 18 лютого Халіл Халілов відкрив стрілянину по прихожанам церкви в Кизлярі, які виходили зі служби. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро (зокрема поліцейський і співробітник Росгвардіі) були поранені. Злочинця вбили.