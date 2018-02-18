Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Ісламська держава" взяла відповідальність за стрілянину в Дагестані

Нападник не був у списках вже відомих учасників радикальних організацій, а також не перебував у базі даних спецслужб
22-річний Халіл Халілов, який убив п'ятьох людей біля церкви в Кизлярі, був членом "сплячого осередку" терористичної організації "Ісламська держава".
"Ісламська держава" взяла відповідальність за стрілянину в Дагестані Фото: ap.org

Про це РБК повідомили джерела в уряді Дагестану і МВС Росії.

ІД взяла на себе відповідальність за напад, повідомляє Reuters з посиланням на підконтрольне терористам інформагентство Amaq, яке однак не надало прямих доказів.

Халілов в минулому році приєднався до терористичної організації "Ісламська держава" і належав до так званого сплячого осередку організації, уточнили джерела РБК.

Халілов не був у списках вже відомих учасників радикальних організацій, а також не перебував у базі даних спецслужб як учасник незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, 18 лютого Халіл Халілов відкрив стрілянину по прихожанам церкви в Кизлярі, які виходили зі служби. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро (зокрема поліцейський і співробітник Росгвардіі) були поранені. Злочинця вбили.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2018 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.