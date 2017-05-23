CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористичне угруповання "Ісламська держава" заборонила своїм членам користуватися соціальними мережами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ісламська держава" заборонила своїм членам користуватися соцмережами
Рішення пов’язане з тим, що соцмережі можуть викрити бойовиків, їх місцерозташування та заподіяти шкоду ІДІЛ
Фото: Reuters
Інформацію про заборону підтвердила моніторингова група SITE.
До цього в "Ісламській державі" ще запроваджували заборону на куріння, математику, гуманітарні науки та музику.
Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
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