"Ісламська держава" заборонила своїм членам користуватися соцмережами

Рішення пов’язане з тим, що соцмережі можуть викрити бойовиків, їх місцерозташування та заподіяти шкоду ІДІЛ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" заборонила своїм членам користуватися соціальними мережами.

Інформацію про заборону підтвердила моніторингова група SITE.

До цього в "Ісламській державі" ще запроваджували заборону на куріння, математику, гуманітарні науки та музику.

Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.