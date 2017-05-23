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"Ісламська держава" заборонила своїм членам користуватися соцмережами

Рішення пов’язане з тим, що соцмережі можуть викрити бойовиків, їх місцерозташування та заподіяти шкоду ІДІЛ
Терористичне угруповання "Ісламська держава" заборонила своїм членам користуватися соціальними мережами.
"Ісламська держава" заборонила своїм членам користуватися соцмережами Фото: Reuters

Інформацію про заборону підтвердила моніторингова група SITE.

До цього в "Ісламській державі" ще запроваджували заборону на куріння, математику, гуманітарні науки та музику.

Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

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23 05 2017 10:48
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